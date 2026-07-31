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Шварц — об усилении «Динамо»: «Общаемся с Бувачем каждый день — утром, днем, вечером. Окно еще долго будет открыто»

Шварц — об усилении «Динамо»: «Общаемся с Бувачем каждый день — утром, днем, вечером. Окно еще долго будет открыто»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что находится в постоянном контакте со спортивным директором Желько Бувачем по вопросу трансферов.

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