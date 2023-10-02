Во Франции открыт новый испытательный полигон Iveco Bus

Универсальное оборудование E-BENCH позволяет проводить испытания, как отдельных компонентов, так и комплектных транспортных средств в реальных условиях вождения, моделируя все типы миссий и климатических условий.
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