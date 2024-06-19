Россия и КНДР единым фронтом против Запада: что Россия предложит Корее взамен оружия?

РФ и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.Президент России Владимир Путин: - Разработан новый стратегический документ, который станет основой длительных отношений между Россией и Северной Кореей.
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