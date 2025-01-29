Собянин: Еще шесть регионов РФ подключатся к московской ИИ-платформе медсервисов

Больше 75% российских регионов уже работают с медицинскими сервисами на платформе «МосМедИИ» 29 января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о подключении в 2025 году еще шести регионов России к платформе ИИ-сервисов «МосМедИИ».