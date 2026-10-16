Падение боевых возможностей подводного флота Индии из-за вывода из эксплуатации старых подлодок и задержкой ввода новых отметили в статье, 15 октября опубликованной изданием The Economic Times.
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