Появились новые данные о мощном ливне во Владивостоке - карта

Появились новые данные о мощном ливне во Владивостоке. По данным синоптиков, сегодня с 7 до 13 часов во Владивостоке выпало 21,7 мм осадков.
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