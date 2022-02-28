Бастрыкин поручил следователям фиксировать факты пыток пленных со стороны ВСУ

Такие действия является серьезным нарушением норм международного права, подчеркнули в СКРГлава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выявлять и расследовать все факты пыток над российскими военнослужащими со стороны военных Украины.
Такие действия является серьезным нарушением норм международного права, подчеркнули в СКРГлава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выявлять и расследовать все факты пыток над российскими военнослужащими со стороны военных Украины.
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