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Бастрыкин поручил следователям фиксировать факты пыток пленных со стороны ВСУ

Бастрыкин поручил следователям фиксировать факты пыток пленных со стороны ВСУ

Такие действия является серьезным нарушением норм международного права, подчеркнули в СКРГлава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выявлять и расследовать все факты пыток над российскими военнослужащими со стороны военных Украины.

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