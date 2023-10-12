Власти увеличат подоходный налог для богатых белорусов с 13 до 25 процентов

Налоговые органы предлагают поднять налогу для физических лиц с высоким доходом.Уже с 1 января 2024-го года физлица, доход которых в налоговом периоде превысит определенное значение, будут уплачивать подоходный налог по повышенной ставке.
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