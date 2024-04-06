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ГТРК Татарстан

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Путин поручил Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область

Путин поручил Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область

Президент Российской Федерации, Владимир Путин, дал указание главе МЧС Александру Куренкову отправиться в Оренбургскую область срочно для координации действий в зоне наводнения, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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