Путин поручил Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область

Президент Российской Федерации, Владимир Путин, дал указание главе МЧС Александру Куренкову отправиться в Оренбургскую область срочно для координации действий в зоне наводнения, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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