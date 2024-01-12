Укусил руку дающего? Зеленский обвинил США в обнищании украинских пенсионеров

Он раскритиковал конгрессменов, которые блокируют выделение денег киевскому режиму.Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой американских конгрессменов, которые выступают против выделения Киеву финансовой помощи.
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