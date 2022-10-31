Почти полмиллиона рублей на асфальтирование двора собрали жители Уссурийска

Жители дома по улице Полушкина в Уссурийске стали инициаторами благоустройства своего двора. Граждане заявились на краевой конкурс программ, направленных на решение вопросов местного значения, выиграли грант в 500 тысяч рублей.
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