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Минобороны: Пресечена попытка удара украинских дронов по объектам в Москве и области

Минобороны: Пресечена попытка удара украинских дронов по объектам в Москве и области

В ночь на первое августа была пресечена попытка удара ВСУ по объектам, расположенным в российской столице и Подмосковье.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Киев надо бомбить до полного уничтожения, потом столицу Юго-Западного Федерального округа сделать в Харькове или Херсоне. Нельзя прощать ни атаки на Москву и Подмосковье, ни обстрелы Брянской и Курской областей, ни чего нельзя прощать. Бомбить и сжигать на этой УкРуине все, что шевелиться и может гореть! С террористами не договариваются, террористов уничтожают, всех!!!
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