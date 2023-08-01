AB

Anlrey Boracow

Киев надо бомбить до полного уничтожения, потом столицу Юго-Западного Федерального округа сделать в Харькове или Херсоне. Нельзя прощать ни атаки на Москву и Подмосковье, ни обстрелы Брянской и Курской областей, ни чего нельзя прощать. Бомбить и сжигать на этой УкРуине все, что шевелиться и может гореть! С террористами не договариваются, террористов уничтожают, всех!!!