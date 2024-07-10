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Вивиан о свисте Кукурелье в 1/2 Евро: «Позор, ни один игрок не заслуживает такого. Приходить на стадион для свиста – значит не уважать человека, который делает свою работу»

Вивиан о свисте Кукурелье в 1/2 Евро: «Позор, ни один игрок не заслуживает такого. Приходить на стадион для свиста – значит не уважать человека, который делает свою работу»

Защитника сборной Испании освистывали при каждом касании мяча по ходу полуфинального матча Евро с Францией (2:1).

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