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    https://vk.com/video710151521_456239270А если наоборот?

Американцам нечего делать вблизи России

Американцам нечего делать вблизи России

Хорошая реакция русского посла в ответ на мычание американцев:Американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ России, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, которого вызвали в Госдеп из-за инцидента с американским БПЛА.

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