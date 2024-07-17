Появились подробности о задержании экс-главы департамента культуры Москвы Кибовского

МОСКВА, 17 июля, ФедералПресс. Из картотеки Замоскворецкого районного суда стало известно, что правоохранительные органы запросили арест бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии