Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 589 подписчиков

Карасин назвал атаку ВСУ на Севастополь варварской агрессией

Карасин назвал атаку ВСУ на Севастополь варварской агрессией

В ночь на пятницу Севастополь подвергся атаке ВСУ: повреждены жилой дом и детский сад. Григорий Карасин осудил действия украинского режима, подчеркнув варварский и злобный характер нападения на мирное население, включая детей и женщин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии