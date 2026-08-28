В ночь на пятницу Севастополь подвергся атаке ВСУ: повреждены жилой дом и детский сад. Григорий Карасин осудил действия украинского режима, подчеркнув варварский и злобный характер нападения на мирное население, включая детей и женщин.
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