«Пиррова победа» Трампа: на получение выгоды от ресурсной сделки США и Украины уйдет более 10 лет

Президент США Дональд Трамп добился заключения с Киевом некоего соглашения, дословно его пока что не публиковали, если не считать похожих на фейки различных инсайдов, по совместному контролю и получению дохода от украинских месторождений полезных ископаемых.
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