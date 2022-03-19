ЧитаЭнэрго опубликовала график отключений электричества на следующую неделю

21 марта без электричества на время останутся с 9:00 до 13:00 – улица Логовая, 13-88, Скалистая, 6-22, Холмистая, 37-73, Солнечная, Горная, 3-43, а также дома №1-59 по Безымянному переулку; с 10:00 до 17:00 – поселок Кадала, улицы Гайдара, Линейная, Реалбаза, Аэродромная, Улетовская, Дуговой и Ученический проезд, Складская, Геологическая, а также улица Суворова, 1В;с 10:00 до 18:00 – улицы Строителей, 6, 80-83, 85, 86, Энтузиастов, 7, 76, 40 лет Октября, 16, 18 и жилой массив ТУСМ;с 13:00 до 18:00 – улица Новобульварная, 9, Смоленская, 20, 20б, 22, 24, Горького, 62, Нагорная, 24, Токмакова, 17, 17а, 19, 19а, и курорт Молоковка – улицы Луговая, Бытовая и микрорайон Южный.