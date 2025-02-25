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Парламентская газета

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С гражданских дронов просят снять режим секретности

С гражданских дронов просят снять режим секретности

Полеты гражданских беспилотников в России возможны пока в основном в режиме эксперимента, для любого запуска необходимо получить разрешения от нескольких ведомств, а затем отправить полученные в результате аэросъемки данные на проверку.

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