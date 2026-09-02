Мигрантка устроила шум из-за одного слова, но инспекторы поставили на место

Фото: Magnific В социальных сетях набирает популярность новый жанр видео, в котором некоторые мигранты намеренно провоцируют конфликты с сотрудниками полиции.
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