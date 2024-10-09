Российский уголь не терпит конкурентов. Пустят ли монгольский кокс на сеть РЖД и в порты РФ?

Монголия собирается кратно нарастить экспорт коксующегося угля на мировой рынок. Если конкретнее, страну в качестве покупателей в большей степени интересуют Индия и Китай, то есть основные потребители российского кокса.
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