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Главная тайна авокадо: как фрукт помогает поддерживать иммунитет

Главная тайна авокадо: как фрукт помогает поддерживать иммунитет

Авокадо часто называют одним из самых питательных фруктов. В отличие от большинства, он содержит большое количество полезных жиров, а также витамины, минералы и растительные соединения.

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