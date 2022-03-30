В Хакасии перед судом предстанут аферисты, продававшие автохлам под видом рабочих машин

В Хакасии перед судом предстанут аферисты, продававшие автохлам под видом рабочих машин

Следователем МВД по Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела по обвинению двоих местных жителей в мошенничестве с покупкой и продажей автомобилей.

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