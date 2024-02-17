В России назвали самые ликвидные китайские автомобили

Ежегодно аналитики составляют рейтинги трехлетних автомобилей с ликвидной остаточной стоимостью.Ликвидность транспортных средства рассчитывается таким образом: берется стоимость нового автомобиля на 2020 год и цена модели на 2023 год.
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