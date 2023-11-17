Срочная помощь нашим бойцам, воюющим у Артёмовска и Угледара, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

137 полк ВДВ и ОБТФ «Каскад» благодарят наших читателей за бронежилеты, шлемы, трубки разведчика, бинокли, шанцевый инструмент, отдельно за генератор — Владимира из Ирландии, за инструменты и инвертор — Алексея и его команду, Лонга и друзей из Китая за медицину, а также «Союз отцов».
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