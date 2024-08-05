В деле сенатора Савельева появились новые детали

ТАСС: Савельев заплатил за убийство в 10 раз больше, чем растратил ИоновСенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Савельев, подозреваемый в организации убийства, во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы, 2 августа 2024 годаКирилл Зыков/РИА Новости Защита сенатора Дмитрия Савельева, подозреваемого в организации подготовки убийства экс-бизнес-партнера, готовит апелляцию на его арест.