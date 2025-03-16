Зеленскому вынесли предупреждение после заявлений о Курской области: главное за сутки

МОСКВА, 16 марта, ФедералПресс. Владимира Зеленского предупредили о возможных последствиях усиливающегося давления, госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, а на Украине призвали остановить мобилизацию для урегулирования конфликта.
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