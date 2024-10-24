Первые фрукты холодного времени года появились на прилавках ярмарки в Бутырском

В Бутырском районе на ярмарке выходного дня появились мандарины и хурма. Их везут в столицу из Краснодарского края, Крыма и Дагестана, где теплый климат и яркое солнце создают идеальные условия для плантаций.
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