Медленная электрификация стала серьезной ошибкой Европы

Katharina Kausche/TASS Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что Европа допустила "серьезную ошибку", не сумев достаточно быстро сократить зависимость экономики от импортируемого ископаемого топлива после энергетического кризиса 2022 года.
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