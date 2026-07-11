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Медленная электрификация стала серьезной ошибкой Европы

Медленная электрификация стала серьезной ошибкой Европы

Katharina Kausche/TASS Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что Европа допустила "серьезную ошибку", не сумев достаточно быстро сократить зависимость экономики от импортируемого ископаемого топлива после энергетического кризиса 2022 года.

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