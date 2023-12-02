Самолет Ноябрьск–Уфа приземлился в Тюмени по технической причине

Воздушное судно, которое летело рейсом Ноябрьск — Уфа, срочно село в Тюмени по технической причине. Об этом в субботу, второго декабря, проинформировала Уральская транспортная прокуратура в Телеграм-канале надзорного ведомства.
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