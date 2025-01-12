Сегодня в молитвенном доме прп. Порфирия Кавсокаливита проходит традиционная Рождественская акция "Подарок под ёлку ".
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Сегодня в молитвенном доме прп. Порфирия Кавсокаливита проходит традиционная Рождественская акция "Подарок под ёлку ".