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ЗАЭС: убийство главного инженера — звено в цепи терактов Киева против атомщиков

ЗАЭС: убийство главного инженера — звено в цепи терактов Киева против атомщиков

Убийство ВСУ главного инженера Запорожской АЭС на станции восприняли как очередное звено в цепи терактов, которые Киев совершает против сотрудников атомной станции, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

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