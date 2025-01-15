Квазар с джетами, запечатлённый «Хабблом», озадачил астрономов

В ходе четырёхнедельной стажировки курсант Оливия Ахенбах, изучая данные космического телескопа «Хаббл», обнаружила необычный квазар J0742+2704, обладающий спиральной структурой — явление крайне редкое для подобных объектов.
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