Пожар на катере с российскими туристами в Таиланде произошел во время ремонта

Валентин Федоров/ТАСС Пожар на катере с туристами из России произошел, когда судно пытались отремонтировать, сообщает портал Mmatichon, ссылаясь на заявление министра туризма и спорта Таиланда Соравонг Тхиентхонг.
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