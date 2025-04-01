РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Т
    И вообще Россия в сторонке курила.Вучич: Сербия сам...
  • Сергей Иванов
    А раньше этот Козел о чем думал? Козлы умнее, а этот просто дебил.Офицер ВСУ Козел:...
  • Сергей Иванов
    Память короткая у этого серба. А кто довел фашистов до такого состояния, что какая-то деревня Сербия сама освободилас...Вучич: Сербия сам...

Пожар на катере с российскими туристами в Таиланде произошел во время ремонта

Пожар на катере с российскими туристами в Таиланде произошел во время ремонта

Валентин Федоров/ТАСС Пожар на катере с туристами из России произошел, когда судно пытались отремонтировать, сообщает портал Mmatichon, ссылаясь на заявление министра туризма и спорта Таиланда Соравонг Тхиентхонг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх