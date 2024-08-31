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Добрый Мир

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Европа на грани переворота. Все решится уже в это воскресенье

Европа на грани переворота. Все решится уже в это воскресенье

18,5K прочтений Вчера Украинские политически традиции достигли, наконец, берегов «благословенной» Европы.

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Комментарии
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Eduard
Это недолюди,дикари и к Европе не относятся!
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9 час.
Eduard
Зачем имвластт над миром?Зачем это надо? В гробу нам ничего не надо ни власти ни денег.Я не понимаю уродов типа Сороса,зачем ему всё? Бог его спросит о хороших делах,а не то что ел,на чем ездил и где перевороты оплачивал!
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9 час.
Eduard
Всей нормальной Европе надоела и Украина и прохвосты у власти которые забыли на кого они должны работать,на своё население,на ЦРУ или посторонюю Украину!
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9 час.

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