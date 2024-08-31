Европа на грани переворота. Все решится уже в это воскресенье

Eduard

Зачем имвластт над миром?Зачем это надо? В гробу нам ничего не надо ни власти ни денег.Я не понимаю уродов типа Сороса,зачем ему всё? Бог его спросит о хороших делах,а не то что ел,на чем ездил и где перевороты оплачивал!