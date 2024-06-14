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Вечерний Новосибирск

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О влиянии заморозков на посевы рассказали в новосибирском минсельхозе

О влиянии заморозков на посевы рассказали в новосибирском минсельхозе

Резкое похолодание отмечалось на части площадей в Чистоозерном и Ордынском районах. Местами на этих территориях заморозки нанесли вред посевам, рассказал Андрей Шинделов на пресс-конференции в ТАСС 14 июня.

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