О влиянии заморозков на посевы рассказали в новосибирском минсельхозе

Резкое похолодание отмечалось на части площадей в Чистоозерном и Ордынском районах. Местами на этих территориях заморозки нанесли вред посевам, рассказал Андрей Шинделов на пресс-конференции в ТАСС 14 июня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии