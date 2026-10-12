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Бизнес журнал. Урал

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Екатеринбург вошел в топ-20 рейтинга российских городов с самыми высокими зарплатами

Екатеринбург вошел в топ-20 рейтинга российских городов с самыми высокими зарплатами

Средняя зарплата в Екатеринбурге составила 108,6 тыс. рублей, что позволяет приобрести 4,14 фиксированного набора товаров и услуг.

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