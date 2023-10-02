МО: российские военные отбили восемь атак ВСУ, уничтожив более 300 боевиков

Российские бойцы Южной группировки войск отбили восемь атак украинских штурмовиков на артёмовском и авдеевском направлениях, противник потерял более 300 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.
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