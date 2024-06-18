Евросоюз как машина саморазрушения

Надо очень постараться сегодня, чтобы не видеть или не понимать, что оставшаяся у власти в Берлемоне после выборов в ЕС политическая верхушка настойчиво разрушает экономику объединённой Европы, как если бы она, верхушка, объявила Евросоюзу войну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии