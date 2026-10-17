В ходе второго этапа всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» в Челябинской области выявлено 115 преступлений в сфере незаконного оборота запрещённых веществ, а из незаконного оборота изъято свыше 3,5 килограмма наркотиков.
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