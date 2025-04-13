Американо-иранские переговоры и ядерный Израиль: в своём глазу бревна не видят...

Позитивный исход предстоящих 12 апреля переговоров в Омане не очевиден Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил своё участие в предстоящих 12 апреля в Омане непрямых переговорах со спецпосланником президента США Трампа Стивеном Уиткоффом.