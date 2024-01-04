Кишинев в огнях: потрясающее зрелище в новогоднюю ночь

В Новогоднюю ночь Кишинев было не узнать - сотни фейерверков загорались разными цветами над городом. Масштаб салютов поражал, а горожане старались запечатлеть его на камеры, наблюдая из окон собственных домов.
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