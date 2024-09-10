Станислав Митрахович: Датчане называют «теневым флотом», готовым развалиться от старости, вполне нормальные танкеры

Российскую нефть через Датский пролив транспортирует «теневой флот». Расследовательская группа Danwatch поговорила с новостными организациями об инциденте и задала вопрос в стиле Гамлета: существовало бы королевство, если бы из неопознанного танкера случился разлив нефти? В Danwatch заявили, что танкеры «теневого флота» действовали без пилотов и были очень ветхими.
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