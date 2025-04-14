Режиссер Алексей Учитель призвал составлять список фильмов для школьников вместе с педагогами

Он посоветовал сделать открытый конкурс, где собирались бы рекомендации Список фильмов, рекомендованных для просмотра школьникам после уроков, следует составлять после открытого конкурса с участием педагогов и режиссеров.
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