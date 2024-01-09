Кандидат в президенты Хейли: США не нужно отправлять военных на Украину

ВАШИНГТОН, 9 января, ФедералПресс. Вашингтону не нужно отправлять американских военных на Украину, вместо этого следует больше помогать ей оружием и деньгами, заявила кандидат в президенты США Никки Хейли.
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