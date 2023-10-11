CNN: предъявление обвинений Байдену в хранении секретных документов маловероятно

REUTERS/Elizabeth Frantz Расследование в отношении президента США Джо Байдена в хранении секретных документов может завершиться до конца года, но оно вряд ли приведет к предъявлению американскому лидеру обвинений.
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