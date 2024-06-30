The Guardian: Хидетака Миядзаки прошел Elden Ring и назвал себя плохим игроком

Руководитель разработки Elden Ring и президент студии FromSoftware Хидетака Миядзаки рассказал в интервью The Guardian о своей подготовке к выходу нового масштабного дополнения Shadow of the Erdtree для упомянутого проекта.
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