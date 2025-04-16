Трехкратная олимпийская медалистка Юлия Ефимова поделилась мнением, что плавание вряд ли сможет обойти футбол по числу занимающихся этим видом спорта.
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