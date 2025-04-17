Золотодобычу в Солонешенском районе Алтая могут запретить из-за краснокнижных растений

Федор Родников

Этих тваоей,что занимаются промышленной добычей золота давно нужно прижать к ногтю,они только поганят,гробят и уничтожают всё живое после себя и ничего не восстанавливают и это не только на Алтае,но и по всей Сибири и Дальнему Востоку.Все компании,добывающие полезные ископаемые на территории РФ будь то золото,уголь и др.полезные ископаемые должны быть жестко под контролем Природнадзора,прокуратуры и народа.