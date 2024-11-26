Поехавшие: Захарова иронично отозвалась о "сессиях плача и крика" в Госдепе США

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова иронично прокомментировала информацию The Washington Free Beacon, согласно которой в Госдепе США появилась "сессия плача и крика", на которой американским политикам проводят сеансы психотерапии.
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