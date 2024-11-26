РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Подонок седовласый!Мужчина, расправи...
  • Eduard
    Единая вы банда!Туск назвал Росси...
  • Eduard
    Польша "чирий" на жопе Европы!Туск назвал Росси...

Поехавшие: Захарова иронично отозвалась о "сессиях плача и крика" в Госдепе США

Поехавшие: Захарова иронично отозвалась о "сессиях плача и крика" в Госдепе США

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова иронично прокомментировала информацию The Washington Free Beacon, согласно которой в Госдепе США появилась "сессия плача и крика", на которой американским политикам проводят сеансы психотерапии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх